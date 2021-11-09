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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть-Приволга" ввело в эксплуатацию насосный агрегат на производственном объекте в Оренбургской области

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть-Приволга" ввело в эксплуатацию новый магистральный насосный агрегат (МНА) на блочной комплектной насосной станции (БКНС) "Бугуруслан" в Оренбургской области.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Работы по замене насосного и вспомогательного оборудования на объекте Бугурусланского районного нефтепроводного управления выполнялись с февраля 2020 года в рамках реализации программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. Замена оборудования выполнялась с плановым выводом старого МНА из эксплуатации, транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу при этом велась в штатном режиме.

Взамен демонтированного оборудования, выработавшего нормативный срок эксплуатации, установлен новый насос производства АО "Транснефть Нефтяные Насосы" (г. Челябинск). Производительность МНА №3 составляет 10 тыс. куб. метров нефти в час. Для сравнения: производительность насоса позволяет ежечасно прокачивать объем нефти, эквивалентный содержимому 143 вагонов-цистерн емкостью более 70 куб. метров каждая. Конструкцией насоса предусмотрена специальная система для охлаждения торцевых уплотнителей, что позволяет увеличить срок его службы и снизить потери мощности.

Одновременно завершено техническое перевооружение вспомогательных систем и оборудования БКНС. Проведена замена маслосистемы, оборудованной маслонасосами, расходными баками и аппаратами для воздушного охлаждения масла. Также выполнена замена трубопроводов системы утечек и дренажа с установкой современных датчиков вибрации, температуры, давления. Проведен монтаж двух резервуаров горизонтальных стальных (РГС) для хранения масла емкостью 5 куб. м каждый.

На объекте выполнена замена вспомогательных трубопроводов. Установлен стальной кессон для предотвращения попадания грунтовых и поверхностных вод в маслоприямок.

Новое оборудование подключено к инфраструктуре магистрального нефтепровода Нижневартовск - Курган - Куйбышев, в сентябре было успешно проведено его комплексное опробование, после чего выполнен ввод в эксплуатацию.

Современное насосное оборудование, отвечающее нормативным требованиям ПАО "Транснефть", позволит повысить промышленную и экологическую безопасность, надежность и энергоэффективность производственного объекта, а также обеспечит бесперебойную транспортировку нефти.

С начала года это уже третий МНА, введенный в эксплуатацию на объектах АО "Транснефть-Приволга". Всего в 2021 году будут заменены семь насосных агрегатов.

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Последние комментарии

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