Молодого новокуйбышевца обвиняют в реабилитации нацизма

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение 21-летнему жителю Новокуйбышевска по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма").

По версии следствия, молодой человек был сторонником нацизма и в мае и ноябре 2019 г. размещал в соцсети видеозаписи, отрицавшие факты, установленные Нюрнбергским международным военным трибуналом. Кроме того, в видео оправдывались военные преступления, а также содержались ложные сведения о деятельности СССР в годы Великой Отечественной войны.