ВТБ Лизинг профинансирует 1660 железнодорожных платформ на сумму более 4 млрд рублей

ВТБ Лизинг предоставит ООО "Иртыш Капитал" 1660 фитинговых платформ, предназначенных для перевозки крупнотоннажных контейнеров, российского производства на условиях долгосрочного финансового лизинга. Сумма финансирования по итогам поставки имущества превысит 4 млрд рублей без НДС. Более тысячи вагонов уже переданы компании, остальные она получит до конца 2021 года.
ВТБ Лизинг подписал с ООО "Иртыш Капитал" пул лизинговых сделок на поставку российских 80-футовых вагонов-платформ в рамках проекта по увеличению парка компании в условиях роста объемов железнодорожных контейнерных перевозок и повышения востребованности этого типа вагонов. Подвижной состав для оператора будет произведен на российских заводах. Новые платформы планируется использовать для перевозки крупнотоннажных контейнеров на внутрироссийских маршрутах и внешних направлениях: доставки до крупных транспортных хабов с целью дальнейшей транспортировки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и Европы.
В настоящее время ВТБ Лизинг является единственным партнером "Иртыш Капитал" по лизингу специализированного подвижного состава.
"Мы рады быть надежным финансовым партнером "Иртыш Капитал" и участвовать в развитии бизнеса компании. Ожидаем, что новые российские вагоны позволят повысить эффективность доставки грузов "зеленым" видом транспорта и будут служить развитию логистических цепочек. В соответствии со стратегией ВТБ мы используем все возможности, чтобы предложить лучшие условия для реализации таких важных проектов. Надеемся, что сотрудничество между нашими компаниями будет и дальше развиваться", — прокомментировал коммерческий директор ГК ВТБ Лизинг Евгений Татаринов.
ГК ВТБ Лизинг стабильно занимает ведущие позиции на рынке железнодорожного лизинга, этот сегмент исторически является флагманом в бизнесе компании. На сегодняшний день ж/д портфель ВТБ Лизинг насчитывает более 128 тысяч грузовых вагонов различных типов, по этому показателю компания является крупнейшим лизингодателем в России. В 2020 году ВТБ Лизинг приобрел более 19 тыс. вагонов общей стоимостью 48,6 млрд рублей, перевыполнив бизнес-план на 20%. В парк поступили как новые, так и б/у вагоны, что соответствует политике компании по поддержанию баланса на сети.
Последние комментарии
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а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.