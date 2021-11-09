В Самарской области задержали парня с крупной партией "синтетики"

В Ставропольском районе Самарской области полицейские задержали 19-летнего парня с более чем полукилограммом наркотиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Вечером 1 ноября на трассе М-5, в 5 км от с. Валы, сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов Peugeot. Находившийся за рулем житель Московской области заметно нервничал, из-за чего правоохранители решили досмотреть машину. В рюкзаке на заднем сидении они нашли восемь свертков с 597 г N-метилэфедрона.
По данным оперативников, подозреваемый — уроженец Новосибирска, зарегистрирован и проживает в Москве. Задержанный студент рассказал, что приобрел наркотик для сбыта через тайники в Тольятти.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере").
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За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?