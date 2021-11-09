В Самарской области задержали парня с крупной партией "синтетики"

В Ставропольском районе Самарской области полицейские задержали 19-летнего парня с более чем полукилограммом наркотиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Вечером 1 ноября на трассе М-5, в 5 км от с. Валы, сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов Peugeot. Находившийся за рулем житель Московской области заметно нервничал, из-за чего правоохранители решили досмотреть машину. В рюкзаке на заднем сидении они нашли восемь свертков с 597 г N-метилэфедрона.

По данным оперативников, подозреваемый — уроженец Новосибирска, зарегистрирован и проживает в Москве. Задержанный студент рассказал, что приобрел наркотик для сбыта через тайники в Тольятти.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере").