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Банк "Открытие": потенциал укрепления рубля остается значительным

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие":

"По данным на 9 ноября, курс рубля составляет около 71 за доллар. За прошедшую неделю российская валюта подешевела к доллару на 0,6% - снижаясь вторую неделю подряд вслед за нефтью и утратив небольшую поддержку после окончания октябрьского налогового периода. Впрочем, потенциал укрепления рубля остается значительным.

Рынок нефти возобновил рост на фоне снятия существенной части ограничений на въезд туристов в США и оживления экономической активности при сохранении консервативной политики ОПЕК+ в вопросе наращивания добычи. Как и ожидалось, 4 ноября на совещании ОПЕК+ было решено увеличить общую квоту добычи лишь на 400 тыс. барр., до 40,1 млн барр./сутки. При этом сразу после заседания в пятницу Saudi Aramco резко повысила цены для покупателей в Азии, что сигнализирует об ожидании Саудовской Аравией роста спроса и дефицита на рынке нефти в декабре. Поддержку рублю также оказывает рост цен на газ и ожидаемое дальнейшее увеличение физических объемов нефти и газа.

Несмотря на рост доходностей и падение котировок российских долговых бумаг, российский рынок капитала продолжил активный рост, а рубль лишь незначительно ослабел к доллару. Это, скорее всего, свидетельствует о сохранении интереса нерезидентов, которые лишь перераспределяют свои активы внутри российского финансового рынка - в пользу долевых бумаг и денежного рынка, которые защищены от возможной негативной переоценки в случае дальнейшего роста ставок. О высоком интересе нерезидентов также свидетельствует и успешное IPO ЦИАН в Нью-Йорке, в ходе которого компания была оценена более чем в 1,1 млрд долл., несмотря на то что лишь около 20% привлеченных в ходе размещения средств пойдет на развитие компании, а остальное получат продающие свои акции существующие акционеры компании. Российский индекс РТС продолжил активный рост, несмотря на стагнацию индекса развивающихся стран MSCI EM.

В качестве единственного негативного фактора для рубля можно упомянуть увеличение покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила с 15,1 млрд руб. до 25,9 млрд руб. в день, что является рекордным объемом. Это, безусловно, скорректирует потенциал и скорость укрепления рубля, но не предотвратит его полностью".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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