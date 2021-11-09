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ВТБ провел первую сделку по новой программе Ростуризма

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ реализовал первую сделку по льготной программе Ростуризма. Кредитное соглашение на 500 млн рублей заключено на строительство нового корпуса парк-отеля "Доброград" во Владимирской области. Всего на первом этапе рассмотрения заявок по программе Ростуризм одобрил к финансированию в ВТБ 14 проектов на 24 млрд рублей.

В рамках инвестиционного проекта в парк-отеле "Доброград" будет построен новый корпус на 150 номеров с физкультурно-оздоровительной, деловой и досуговой инфраструктурой. Открытие корпуса запланировано в мае 2022 года. Заемные средства на реализацию проекта предоставляются на семь лет.

"С момента подписания в июне соглашения о сотрудничестве с Ростуризмом мы провели большую совместную работу, чтобы сделать программу максимально эффективной для развития туристической отрасли. На первом этапе мы запускаем финансирование 14 проектов — в Санкт-Петербурге, Свердловской, Нижегородской, Омской областях, Хабаровском крае, на Ставрополье, Кубани, в Кузбассе и других регионах России. Такой широкий охват говорит об актуальности программы и ее высокой востребованности у регионального бизнеса. В банк продолжают поступать новые кредитные заявки. Мы заинтересованы в скорейшем запуске второго этапа отбора, чтобы поддержать как можно больше инновационных проектов, которые внесут свой вклад в развитие внутреннего туризма и экономики страны в целом", − отметил Денис Бортников, заместитель президента — председателя правления ВТБ.

Кредитная программа Ростуризма направлена на поддержку инвестиционных проектов в туристической сфере — по строительству и реконструкции гостиниц категории не менее "три звезды", многофункциональных комплексов с номерным фондом, санаторно-курортных организаций и других объектов. Льготные кредиты выдаются на срок до 15 лет на сумму от 100 млн рублей. Ставка составляет от 3 до 5% годовых.

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