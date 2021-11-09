Группа "Открытие": за год активы клиентов в ОПИФ выросли на 217%

Управляющая компания "Открытие" (входит в группу банка "Открытие", бренд "Открытие Инвестиции") по итогам девяти месяцев 2021 года многократно увеличила объем средств клиентов в портфелях открытых и закрытых паевых инвестиционных фондов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Активы инвесторов в ОПИФ под управлением компании выросли на 217% и составили 39 млрд рублей, а ЗПИФ увеличились в восемь раз.

На 30 сентября 2021 года объем средств частных клиентов в открытых паевых инвестиционных фондах УК "Открытие" составил 39 млрд рублей. Количество клиентов (физических лиц), разместивших средства в ОПИФы под управлением компании, увеличилось на 191% и достигло 38600 человек.

Стабильно высокими по итогам III квартала стали результаты доходности ОПИФ УК "Открытие". По данным Investfunds, ОПИФ "Открытие - Глобальные инвестиции" за год сохраняет первое место по доходности среди смешанных фондов, вкладывающихся в иностранные активы (+21,97%), а за три года занимает первую строчку среди всех российских смешанных фондов (+98,81%). ОПИФ "Открытие - Лидеры инноваций" входит в число лидеров по доходности среди фондов технологического сектора с активами более 1 млрд руб. за год (+21,17%) и за 3 года (+94,04%).

Компания наращивает активы и в закрытых паевых инвестиционных фондах. Так, по итогам девяти месяцев 2021 года объем средств в ЗПИФ вырос более чем в восемь раз (на 754%) в сравнении с показателями годом ранее и достиг 7 025 млн рублей.

Совокупное количество клиентов (физических лиц) УК "Открытие" на 30 сентября 2021 года достигло 120625 человек, что на 18% больше, чем годом ранее. Количество уникальных клиентов за год выросло до 112885 человек, увеличившись на 13% по сравнению с показателями прошлого года.

Активный прирост продемонстрировал и пул институциональных клиентов: в сравнении с аналогичным отчетным периодом 2020 года он составил 52,5%, а объем средств под управлением превысил 218 млрд рублей.

Благодаря успешным результатам и росту заинтересованности клиентов совокупные активы под управлением компании на 30 сентября 2021 достигли 320 млрд рублей и выросли более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отдельно отметим, что в III квартале 2021 года УК "Открытие" запустила шесть новых БПИФ и сформировала линейку биржевых фондов. Фонды ориентированы на различные классы активов и валюты, широкое географическое покрытие, а также разный уровень риска. В результате клиенты могут инвестировать в готовые портфели акций и облигаций ведущих эмитентов России, США, Европы и Азии.

Константин Федулинский, генеральный директор УК "Открытие" ("Открытие Инвестиции"):

"Оценивая итоги прошедших девяти месяцев, уже сейчас можно с уверенностью назвать 2021 год одним из самых успешных с точки зрения ключевых направлений нашего бизнеса - мы в разы увеличили объем средств инвесторов в открытых паевых фондах, показали высокие результаты доходности ОПИФ, запустили линейку биржевых фондов и в восемь раз приумножили активы клиентов в ЗПИФ по сравнению с показателями прошлого года. Мы не намерены останавливаться на достигнутом - будем и дальше предлагать нашим клиентам только самые эффективные продукты в тесном сотрудничестве с банком "Открытие" и "Открытие Брокер".