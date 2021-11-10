Слесарь из Самары перевел мошенникам 1,3 млн рублей

В Самаре 51-летний слесарь-ремонтник одного из акционерных обществ перевел мошенникам более 1,3 млн руб., сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.

С разницей в несколько минут мужчине поступило несколько звонков с информацией о попытках снятия денег с его банковских счетов и оформления кредита. Звонившие "сотрудники финансового учреждения" сообщили, что для предотвращения данных операций необходимо пойти в банк, самостоятельно оформить кредит и дальше следовать их указаниям. При этом они настоятельно рекомендовали мужчине не вступать в разговоры с другими людьми и не рассказывать о попытке оформления на его имя кредита.

Житель Самары не стал перезванивать на "горячую линию" банка, в котором открыты его счета, и уточнять информацию о подозрительных операциях. Он пошел в ближайшее отделение банка и оформил кредит. Затем, следуя указаниям звонивших, перевел с помощью банкомата 1,365 млн руб. на счет, который ему продиктовали собеседники по телефону. Лишь после этого он понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.