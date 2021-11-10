С 1 января в Самарской области изменится кадастровая стоимость для 2 млн зданий и помещений

В 2021 г. в регионе была проведена массовая оценка объектов капитального строительства. Сейчас предварительные результаты находятся на рассмотрении, а вступление их в действие планируется с 1 января 2022 г., отмечается в документации к проекту бюджета Самарской области на 2022 год.

Кадастровая стоимость пересмотрена как для тех объектов капстроительства, что используются для предпринимательской деятельности, так и для жилых объектов. Проводилась переоценка зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного строительства и единых недвижимых комплексов.

Кадастровая оценка - основа для начисления налогов на имущество. Действующая оценка проводилась еще в 2012 г. и понятно, что стоимость большинства объектов возрастет, а с ней и налоги.

"Учитывая существующее ограничение на рост начисления налога на физических лиц в размере не более 10% в год, значительного роста налоговой нагрузки не произойдет", - отмечается по этом поводу в документации.

В пресс-службе Кадастровой палаты по Самарской области сообщили, что в региональное минимущества был направлен перечень объектов капитального строительства, подлежащих государственной кадастровой оценке в 2021 году. Всего в перечне находится более 2 млн объектов недвижимости.

"По количеству объектов недвижимости, запланированных к оценке на 2021 год, Самарская область находится на пятом месте по РФ после Московской области, Москвы, Краснодарского края и Челябинской области", - рассказали в Кадастровой палате.

Если до конца года будут утверждены результаты переоценки кадастровой стоимости, новая стоимость будет применяться с 1 января 2022 года.

"Пока же действующими остаются утвержденные еще в 2012 году результаты оценки", - заключили в Кадастровой палате.

Из материалов на сайте ГБУ СО "Центр кадастровой оценки" следует, что на новую оценку поступило около 200 замечаний от собственников объектов. Практически все они касаются роста кадастровой стоимости, в отдельных случаях в два или три с половиной раза.

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