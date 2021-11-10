С 1 января в Самарской области изменится кадастровая стоимость для 2 млн зданий и помещений

В 2021 г. в регионе была проведена массовая оценка объектов капитального строительства. Сейчас предварительные результаты находятся на рассмотрении, а вступление их в действие планируется с 1 января 2022 г., отмечается в документации к проекту бюджета Самарской области на 2022 год.
Кадастровая стоимость пересмотрена как для тех объектов капстроительства, что используются для предпринимательской деятельности, так и для жилых объектов. Проводилась переоценка зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного строительства и единых недвижимых комплексов.
Кадастровая оценка - основа для начисления налогов на имущество. Действующая оценка проводилась еще в 2012 г. и понятно, что стоимость большинства объектов возрастет, а с ней и налоги.
"Учитывая существующее ограничение на рост начисления налога на физических лиц в размере не более 10% в год, значительного роста налоговой нагрузки не произойдет", - отмечается по этом поводу в документации.
В пресс-службе Кадастровой палаты по Самарской области сообщили, что в региональное минимущества был направлен перечень объектов капитального строительства, подлежащих государственной кадастровой оценке в 2021 году. Всего в перечне находится более 2 млн объектов недвижимости.
"По количеству объектов недвижимости, запланированных к оценке на 2021 год, Самарская область находится на пятом месте по РФ после Московской области, Москвы, Краснодарского края и Челябинской области", - рассказали в Кадастровой палате.
Если до конца года будут утверждены результаты переоценки кадастровой стоимости, новая стоимость будет применяться с 1 января 2022 года.
"Пока же действующими остаются утвержденные еще в 2012 году результаты оценки", - заключили в Кадастровой палате.
Из материалов на сайте ГБУ СО "Центр кадастровой оценки" следует, что на новую оценку поступило около 200 замечаний от собственников объектов. Практически все они касаются роста кадастровой стоимости, в отдельных случаях в два или три с половиной раза.
Фото - depositphotos.com.
Последние комментарии
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍
А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?
Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?
позорище то какое ёкэлэмэнэ
Вы вовремя. Умер он. С кого теперь деньги брать?