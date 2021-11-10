В Самаре второй раз за сутки загорелся расселенный дом на ул. Осипенко

В среду, 10 ноября, около 10:50 начался пожар в расселенном доме на ул. Осипенко, 130 в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горят перекрытия между первым и вторым этажами второго подъезда. Пожару, площадь которого составляет 100 кв. м, присвоили повышенный ранг сложности "1-БИС". На борьбу с огнем направили 36 человек и 10 единиц техники.

Погибших и пострадавших нет. Тушение продолжается.

Напомним, первый пожар в этом доме начался 9 ноября примерно в 10:13. Площадь была такая же - 100 кв. м. Ликвидировали возгорание в 11:26. Пострадавших не было.

Причину пожара устанавливают.