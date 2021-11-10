Второй за сутки пожар на ул. Осипенко в Самаре ликвидировали

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В среду, 10 ноября, в 12:29 ликвидировали пожар в доме №130 на ул. Осипенко в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.