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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров принял участие во всероссийской переписи населения онлайн

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 10 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие во всероссийской переписи населения, которая стартовала с 15 октября и продлится до 14 ноября.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Глава региона ответил на вопросы переписного листа в онлайн-режиме на портале государственных услуг. Весь процесс занял буквально несколько минут.

"В обеденный перерыв решил принять участие в переписи населения. Удобства на сайте госуслуг все обеспечены, достаточно удобный и понятный интерфейс. Здесь есть три десятка вопросов, на которые необходимо ответить, чтобы была полная информация об участнике переписи. Сама процедура достаточно проста и непродолжительна. Заполняя анкету, можно прерваться и завершить позже даже с мобильного устройства, находясь где-то в пути. Очень важно, что информация предварительно заполненной анкеты сохраняется", - отметил губернатор.

Более чем 2,5 млн жителей Самарской области уже приняли участие в переписи. Наибольшее количество людей были опрошены переписчиками. Почти четверть - заполнили анкету на портале государственных услуг. "Хочу поблагодарить земляков, которые уже это сделали, - 80% населения Самарской области приняли участие в переписи", - отметил губернатор.

Дмитрий Азаров призвал всех земляков, которые еще не поучаствовали в переписи населения, последовать его примеру. По словам главы региона, от этого зависит развитие не только Самарской области, но и всей страны.

"Это важно для нашего региона, для определения стратегических целей развития. После завершения всех процедур по переписи мы будем иметь колоссальный массив актуальных данных, который используем в работе при формировании государственных, муниципальных программ, при принятии решений по улучшению инфраструктуры инженерной, транспортной, жилищно-коммунального хозяйства. Конечно, эти вопросы связаны и с развитием социальной сферы: проектированием и строительством новых больниц, школ, детских садов и так далее. Поэтому хочу еще раз всех призвать поучаствовать в переписи, которая сейчас проходит", - акцентировал губернатор.

Он добавил, что времени до завершения переписи осталось совсем немного.

"Давайте проявим свою ответственность, понимая, что совместно решаем крайне важную задачу для будущего развития всей нашей страны, региона и конкретного населенного пункта, в котором проживаем", - резюмировал Дмитрий Азаров, обращаясь к землякам.

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