Жителя Самарской области обвиняют в серии краж с банковской карты

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В Похвистневе Самарской области с утвержденным обвинением в суд отправят уголовное дело 36-летнего мужчины. Ему вменяют несколько краж денег с банковской карты. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.