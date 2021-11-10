Топ-менеджер банка "Открытие" Надия Черкасова признана лучшим руководителем сегмента МСП в российских банках

Заместитель президента-председателя правления банка "Открытие" Надия Черкасова стала лучшим руководителем сегмента МСП в российских банках по рейтингу журнала "Банковское обозрение" и аналитического центра "БизнесДром".

В рейтинг вошли 32 руководителя направления развития малого и среднего предпринимательства из топ-50 банков по активам на 1 сентября 2021 года, банков, аккредитованных Корпорацией МСП, а также банков (или брендов банков), которые специализируются на работе с малым и средним бизнесом.

"Рейтинг показывает прежде всего роль руководителей как визионеров и энтузиастов развития услуг для предпринимателей своих банков", — отмечают авторы исследования.

При составлении рейтинга учитывались стаж и опыт работы руководителя на банковском рынке; стаж и опыт работы в сегменте МСП; запуск маркетинговых, кобрендинговых проектов за последние два года работы на текущей должности; запуск нового продукта/предложения за последние два года; прирост числа клиентов за последние три года; прирост количества выданных кредитов за последние три года; участие в комитетах, рабочих группах, связанных с развитием финансирования МСП; медийная и отраслевая активность персоны за последние два года; выступления на конференциях, форумах за последние два года.

Значения показателей взвешивались и суммировались, формируя итоговый балл.

По итогам III квартала объем кредитного портфеля банка "Открытие" в сегменте малого и среднего бизнеса составил 191,5 млрд рублей.