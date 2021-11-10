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Топ-менеджер банка "Открытие" Надия Черкасова признана лучшим руководителем сегмента МСП в российских банках

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Заместитель президента-председателя правления банка "Открытие" Надия Черкасова стала лучшим руководителем сегмента МСП в российских банках по рейтингу журнала "Банковское обозрение" и аналитического центра "БизнесДром".

В рейтинг вошли 32 руководителя направления развития малого и среднего предпринимательства из топ-50 банков по активам на 1 сентября 2021 года, банков, аккредитованных Корпорацией МСП, а также банков (или брендов банков), которые специализируются на работе с малым и средним бизнесом.

"Рейтинг показывает прежде всего роль руководителей как визионеров и энтузиастов развития услуг для предпринимателей своих банков", — отмечают авторы исследования.

При составлении рейтинга учитывались стаж и опыт работы руководителя на банковском рынке; стаж и опыт работы в сегменте МСП; запуск маркетинговых, кобрендинговых проектов за последние два года работы на текущей должности; запуск нового продукта/предложения за последние два года; прирост числа клиентов за последние три года; прирост количества выданных кредитов за последние три года; участие в комитетах, рабочих группах, связанных с развитием финансирования МСП; медийная и отраслевая активность персоны за последние два года; выступления на конференциях, форумах за последние два года.

Значения показателей взвешивались и суммировались, формируя итоговый балл.

По итогам III квартала объем кредитного портфеля банка "Открытие" в сегменте малого и среднего бизнеса составил 191,5 млрд рублей.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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