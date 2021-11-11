Следователи устанавливают обстоятельства пожара в Сызрани, где погиб ребенок

Следственным отделом по городу Сызрань СУ СК РФ по Самарской области по факту обнаружения после тушения пожара тела шестилетнего ребенка без признаков жизни проводится доследственная проверка.

Напомним, что на ул. Аэродромной горели жилой дом и постройки во дворе. Площадь пожара составила 350 кв. м. Во время ЧП также пострадал мужчина.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.