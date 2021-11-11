Пьяный мужчина хотел "взорвать" завод в Самаре

Сотрудниками полиции установлен 47-летний житель Самары, который сообщил о возможном разрушении одного из предприятий в областном центре.

В сентябре в полицию поступило сообщение об угрозе насильственного разрушения одного из предприятий, расположенных в Кировском районе. На место происшествия прибыли правоохранители. В ходе совместной работы предметов, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан, не обнаружено.

Сотрудники полиции установили владельца номера, с которого поступил звонок. Им оказался местный житель. Полицейские задержали его по месту проживания и опросили по факту случившегося. В ходе опроса мужчина пояснил, что находясь в алкогольном опьянении совершил правонарушение из хулиганских побуждений, понимая, что сообщает заведомо ложные сведения. Подозреваемый нигде официально не трудоустроен и ранее к уголовной ответственности не привлекался



В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры) возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет лишения свободы.



