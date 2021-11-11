Легковушка повредила газопровод на ул. Белорусской в Самаре

В четверг, 11 ноября, около 4:00 автомобиль повредил газопровод высокого давления диаметром 150 мм у дома №128 по ул. Белорусской в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе СВГК.

Аварийная бригада перекрыла подачу газа к этому участку трубы.

"Специалисты завершают восстановительные работы на газопроводе. Ожидается, что уже в ближайшие часы будет произведен повторный пуск газа. Обстоятельства повреждения газопровода расследуются", - пояснили в пресс-службе СВГК.

В региональном ГУ МЧС рассказали, что в 4:02 им сообщили о ДТП. Водитель ВАЗ-2110 врезался в препятствие около дома №128 на ул. Белорусской. Пострадал один человек. На место происшествия выезжали пожарные, проводились аварийно-спасательные работы.