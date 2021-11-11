Жительница Самарской области случайно поранила ножом глаз ребенка

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области в суд направят уголовное дело жительницы с. Уваровка Сызранского района, которую обвиняют в причинении тяжкой травмы ребенку по неосторожности. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.