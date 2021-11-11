От виртуальной реальности до точного земледелия: РСХБ и "Сколково" ищут инновации для agro и fintech

РСХБ и Фонд "Сколково" (в координации с ВЭБ.РФ) запускают второй конкурс по поиску перспективных технологичных стартапов для агропромышленного и финансового секторов. Общий бюджет на пилотирование проектов в Россельхозбанке составит до 50 млн рублей. Заявки принимаются до 1 декабря 2021 года.

Конкурс направлен на поиск широкого спектра инновационных технологий и сервисов (от AR/VR до IoT и точного земледелия) для аграрных платформ "Своё Родное", "Своё Фермерство", "Своё жильё", "Своё село" и "Я в Агро". Помимо этого, организаторы ищут финансовые продукты и услуги для улучшения клиентского опыта, увеличения лояльности клиентов и трансформации банка. Подробный список направлений представлен на сайте акселератора.

Стать участниками конкурса могут компании, имеющие готовое к пилотированию или внедрению технологическое решение, подходящее под задачи банка.

Все финалисты получат возможность реализовать пилот с РСХБ, менторскую поддержку экспертов РСХБ и Фонда "Сколково", доступ к возможностям экосистемы РСХБ, а также профессиональные консультации по получению статуса участника "Сколково", сервисам, налоговым льготам, привлечению инвестиций, и другим преимуществам развития проекта совместно с Фондом.

Успешно завершившийся в 2020 году Акселератор РСХБ показал эффективность взаимодействия банка со стартапами. Реализованы пилотные проекты с финалистами, в том числе совместно с компанией "Тензор Филдс" запущен сервис по прогнозу и оптимизации урожая, компания "Биорг" реализовала автоматическое распознавание текста в ипотечных заявках, совместно с компанией "Факультетус" запущен сервис "Работа".

Елена Батурова, Директор центра развития финансовых технологий Россельхозбанка: "Экосистема Банка развивается и прирастает новыми возможностями для пользователей. Основная цель конкурса — обогатить ее решениями из передовых областей: AR/VR, автоматизация хозяйственной деятельности фермеров, вертикальные фермы, IoT, телеветеринария и другими. Данные технологии позволят партнерам и клиентам банка усилить свои позиции на рынке и упростить рутинные процессы".

Павел Новиков, директор центра инноваций в финансовом секторе Фонда "Сколково": "Мы продолжаем сотрудничество "Сколково" и "Россельхозбанка" и запускаем конкурс, нацеленный на поиск инновационных решений. Банк стремительно развивает уникальную цифровую экосистему для предприятий АПК и сельских жителей и повышает качество финансовых сервисов. Конкурс РСХБ — отличная возможность для стартапов выйти на рынок с сильным партнером и ускорить своё развитие".

Ознакомиться с деталями конкурса и подать заявку на участие можно на сайте rshb.sk.ru. Заявки принимаются до 1 декабря 2021 года.