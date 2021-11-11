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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самарской области по нацпроекту капитально отремонтировали участок автодороги "Борское - Таволжанка"

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Борском районе Самарской области в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", инициированного президентом страны Владимиром Путиным, капитально отремонтировали 5 километров трассы "Борское — Таволжанка".

Автомобильная дорога "Борское — Таволжанка" связывает сельские поселения с районным центром и выходит на федеральную трассу М-5 "Урал". Обеспечивает выезд в сторону областного центра Самара и в направлении Оренбургской области.

На участке км 7+000 — км 13+000 в установленный срок контрактом (до 1 октября) выполнили комплекс работ предусмотренный капитальным ремонтом. Обновили конструктивные слои дорожной одежды, уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие, устроили примыкания и съезды, заменили водопропускные трубы, разметку нанесли термопластиком.

Особе внимание уделили обеспечению безопасности дорожного движения. Установили 50 дорожных знаков, 1673 метра барьерного ограждения, 347 сигнальных столбиков.

Контрактом закреплены гарантийные обязательства подрядной организации: на нижний слой дорожного покрытия — 8 лет, на верхний слой — 5 лет. За элементами обустройства дороги подрядчик также будет следить на протяжении гарантийных сроков. На барьерное ограждение дается 5 лет гарантии, на дорожные знаки — 2 года, а на разметку термопластиком 1 год.

Напомним, план дорожных работ 2021 года в Самарской области перевыполнили — сначала были намечены 305 километров, а обновлены в результате 400 км. Таких темпов качественного обновления транспортных артерий в новейшей истории региона еще не было.

Подводя итоги дорожного сезона этого года, Глава региона Дмитрий Азаров обратил особое внимание на необходимость соблюдения качества выполняемых работ и жесткого контроля за своевременным выполнением подрядчиками гарантийных обязательств.

Обновление транспортной инфраструктуры — часть стратегии лидерства региона, разработанная по инициативе Губернатора при участии жителей области. Дополнительное финансирование обеспечивается системной работой на федеральном уровне и успешным досрочным выполнением поставленных задач.

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