В Самарской области по нацпроекту капитально отремонтировали участок автодороги "Борское - Таволжанка"

В Борском районе Самарской области в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", инициированного президентом страны Владимиром Путиным, капитально отремонтировали 5 километров трассы "Борское — Таволжанка".
Автомобильная дорога "Борское — Таволжанка" связывает сельские поселения с районным центром и выходит на федеральную трассу М-5 "Урал". Обеспечивает выезд в сторону областного центра Самара и в направлении Оренбургской области.
На участке км 7+000 — км 13+000 в установленный срок контрактом (до 1 октября) выполнили комплекс работ предусмотренный капитальным ремонтом. Обновили конструктивные слои дорожной одежды, уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие, устроили примыкания и съезды, заменили водопропускные трубы, разметку нанесли термопластиком.
Особе внимание уделили обеспечению безопасности дорожного движения. Установили 50 дорожных знаков, 1673 метра барьерного ограждения, 347 сигнальных столбиков.
Контрактом закреплены гарантийные обязательства подрядной организации: на нижний слой дорожного покрытия — 8 лет, на верхний слой — 5 лет. За элементами обустройства дороги подрядчик также будет следить на протяжении гарантийных сроков. На барьерное ограждение дается 5 лет гарантии, на дорожные знаки — 2 года, а на разметку термопластиком 1 год.
Напомним, план дорожных работ 2021 года в Самарской области перевыполнили — сначала были намечены 305 километров, а обновлены в результате 400 км. Таких темпов качественного обновления транспортных артерий в новейшей истории региона еще не было.
Подводя итоги дорожного сезона этого года, Глава региона Дмитрий Азаров обратил особое внимание на необходимость соблюдения качества выполняемых работ и жесткого контроля за своевременным выполнением подрядчиками гарантийных обязательств.
Обновление транспортной инфраструктуры — часть стратегии лидерства региона, разработанная по инициативе Губернатора при участии жителей области. Дополнительное финансирование обеспечивается системной работой на федеральном уровне и успешным досрочным выполнением поставленных задач.
Последние комментарии
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.