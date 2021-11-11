Банк "Открытие": по итогам года инфляция в России составит 8-8,3%

Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие":

"По оценкам "Открытие Research", уровень инфляции по итогам 2021 года составит 8-8,3% г/г, а в следующем году замедлится до 4-4,5%.

Мы считаем, что гиперинфляция — неконтролируемый и устойчивый высокий рост цен — маловероятна, поскольку нынешний рост цен во многом вызван не бесконтрольным увеличением наличных денег или ослаблением рубля. Всплеск инфляции происходит во всем в мире в результате продолжения роста мировых цен на сельхозпродукцию, сохранения дефицита электронных компонент и других дисбалансов, вызванных ограничениями на международное движение рабочей силы. Так, например, в США годовые темпы роста цен достигли уровня 6,1% — максимального с 1991 года.

Наблюдаемое в России с августа ускорение темпов инфляции на 0,94 п. п. с 0,17% до 1,11% м/м полностью вызвано ускорением роста цен на сезонную продукцию (его вклад в изменение роста цен можно оценить в 0,8 п. п.) и остальное продовольствие (его вклад составляет 0,14 п. п.). При этом стабильными остаются темпы роста цен других компонент инфляции — цен на непродовольственные товары и административно нерегулируемые услуги. Высокими — на уровне около 11% г/г — они остаются на непродовольственные товары длительного пользования, при этом рост цен на услуги и непродовольственные товары остается ниже целевого уровня регулятора (4% г/г)".