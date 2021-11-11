В Самаре разыскивают пропавшего мужчину

Самарские полицейские разыскивают 54-летнего Сергея Щекочихина, пропавшего без вести 9 ноября, сообщает региональное ГУ МВД.

Утром мужчина вышел из дома на ул. 6-я просека, 165 и не вернулся.

Помогают в розыске и участники добровольческого общественного объединения "Лиза Алерт".

Приметы Сергея Щекочихина: на вид 53 года, рост 170-175 см, средней полноты, смуглое лицо, зеленые глаза, темно-русые короткие волосы с сединой, был одет в темно-зеленую футболку-поло, темно-синие спортивные штаны с белыми и синими лампасами, черные замшевые кроссовки с белой подошвой.

Всех, кто видел мужчину или располагает информацией о его местонахождении, правоохранители просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону 8(846) 200-13-37, либо 112.