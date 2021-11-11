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Федеральная власть Власть и политика

Полицейские, задержавшие Алексея Балакирева, получили государственные награды

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 10 ноября, правительственные награды вручили лейтенанту полиции Максиму Пименову и младшему лейтенанту полиции Анатолию Солдатову, попавшим под взрыв гранаты, брошенной Алексеем Балакиревым в доме на ул. Буянова. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, 27 июля 2020 г. пьяный 58-летний Алексей Балакирев пришел к супруге в квартиру на ул. Буянова и во время ссоры напал на нее. Когда пострадавшая открыла дверь приехавшим по вызову соседей полицейским дебошир бросил в их сторону гранату.

Лейтенант полиции Максим Пименов втолкнул женщину в нишу стены коридора квартиры и закрыл ее собой. Прапорщик полиции Анатолий Солдатов успел прикрыть входную железную дверь, чтобы осколки от взрыва не разлетелись на большее расстояние.

"Я увидел, что у мужчины в руках граната, и услышал характерный звук. Спустя секунды произошел взрыв", — вспоминает Анатолий.

Несмотря на ранения, полицейские задержали преступника и не позволили ему взорвать еще одну гранату.

Суд признал Алексея Балакирева виновным в незаконном хранении двух взрывных устройств, покушении на убийство жены и посягательстве на жизнь правоохранителей. Он получил 15 лет колонии строгого режима.

Указом президента РФ лейтенанта Максима Пименова наградили медалью "За отвагу", а младшего лейтенанта Анатолия Солдатова медалью "За отличие в охране общественного порядка". Награды вручили 10 ноября — в День сотрудника органов внутренних дел РФ.

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