Апелляция не изменила приговор самарцу, кинувшему гранату в полицейских

В понедельник, 7 июня, Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции, находящийся в Нижнем Новгороде, оставил без изменения приговор Самарского облсуда, вынесенный 23 марта Алексею Балакиреву, бросившему гранату в жену и правоохранителей. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, вечером 27 июля 2020 г. нетрезвый Балакирев пришел к жене на ул. Буянова, поссорился с ней и избил женщину. Когда полицейские, которых вызвали соседи, входили в квартиру, мужчина бросил в них гранату. Из-за взрыва потерпевшая и стражи порядка получили травмы.

Самарский облсуд признал Балакирева виновным в незаконном хранении двух взрывных устройств, покушении на убийство жены и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По совокупности преступлений суд мужчина получил 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф 50 тыс. руб. и ограничение свободы после освобождения на полтора года.

5 апреля мужчина подал апелляционную жалобу на приговор. 7 июня ее рассмотрел Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции и оставил приговор без изменения.