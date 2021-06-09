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Суды Происшествия

Апелляция не изменила приговор самарцу, кинувшему гранату в полицейских

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 7 июня, Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции, находящийся в Нижнем Новгороде, оставил без изменения приговор Самарского облсуда, вынесенный 23 марта Алексею Балакиреву, бросившему гранату в жену и правоохранителей. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, вечером 27 июля 2020 г. нетрезвый Балакирев пришел к жене на ул. Буянова, поссорился с ней и избил женщину. Когда полицейские, которых вызвали соседи, входили в квартиру, мужчина бросил в них гранату. Из-за взрыва потерпевшая и стражи порядка получили травмы.

Самарский облсуд признал Балакирева виновным в незаконном хранении двух взрывных устройств, покушении на убийство жены и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По совокупности преступлений суд мужчина получил 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф 50 тыс. руб. и ограничение свободы после освобождения на полтора года.

5 апреля мужчина подал апелляционную жалобу на приговор. 7 июня ее рассмотрел Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции и оставил приговор без изменения.

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Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

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