Апелляция не изменила приговор самарцу, кинувшему гранату в полицейских

В понедельник, 7 июня, Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции, находящийся в Нижнем Новгороде, оставил без изменения приговор Самарского облсуда, вынесенный 23 марта Алексею Балакиреву, бросившему гранату в жену и правоохранителей. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Напомним, вечером 27 июля 2020 г. нетрезвый Балакирев пришел к жене на ул. Буянова, поссорился с ней и избил женщину. Когда полицейские, которых вызвали соседи, входили в квартиру, мужчина бросил в них гранату. Из-за взрыва потерпевшая и стражи порядка получили травмы.
Самарский облсуд признал Балакирева виновным в незаконном хранении двух взрывных устройств, покушении на убийство жены и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По совокупности преступлений суд мужчина получил 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф 50 тыс. руб. и ограничение свободы после освобождения на полтора года.
5 апреля мужчина подал апелляционную жалобу на приговор. 7 июня ее рассмотрел Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции и оставил приговор без изменения.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.