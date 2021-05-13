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Суды Происшествия

Жалобу бросившего гранату в полицейских Алексея Балакирева на приговор рассмотрят в Нижнем Новгороде

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде 5 мая поступила апелляционная жалоба Алексея Балакирева, которого Самарский областной суд приговорил к 15 годам заключения за покушение на убийство жены, посягательство на жизнь полицейских и незаконное хранение взрывных устройств. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, вечером 27 июля 2020 г. пьяный Балакирев пришел к жене в квартиру на ул. Буянова, поссорился и избил ее. Соседи женщины вызвали полицию. Когда правоохранители входили в квартиру, мужчина бросил в них гранату. Один из правоохранителей закрыл собой потерпевшую. Из-за взрыва женщина и стражи порядка получили травмы.

23 марта Самарский областной суд признал Балакирева виновным в незаконном хранении двух взрывных устройств, покушении на убийство жены и посягательстве на жизнь правоохранителей. По совокупности преступлений мужчине назначили 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 50 тыс. рублей.

5 апреля Балакирев подал апелляционную жалобу на приговор, она вместе с уголовным делом поступила в Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции. Рассмотрение назначили на 7 июня. Процесс будет вести судья Юрий Печерница.

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Последние комментарии

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Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

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Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

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ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

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