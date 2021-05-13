Жалобу бросившего гранату в полицейских Алексея Балакирева на приговор рассмотрят в Нижнем Новгороде

В Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде 5 мая поступила апелляционная жалоба Алексея Балакирева, которого Самарский областной суд приговорил к 15 годам заключения за покушение на убийство жены, посягательство на жизнь полицейских и незаконное хранение взрывных устройств. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, вечером 27 июля 2020 г. пьяный Балакирев пришел к жене в квартиру на ул. Буянова, поссорился и избил ее. Соседи женщины вызвали полицию. Когда правоохранители входили в квартиру, мужчина бросил в них гранату. Один из правоохранителей закрыл собой потерпевшую. Из-за взрыва женщина и стражи порядка получили травмы.

23 марта Самарский областной суд признал Балакирева виновным в незаконном хранении двух взрывных устройств, покушении на убийство жены и посягательстве на жизнь правоохранителей. По совокупности преступлений мужчине назначили 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 50 тыс. рублей.

5 апреля Балакирев подал апелляционную жалобу на приговор, она вместе с уголовным делом поступила в Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции. Рассмотрение назначили на 7 июня. Процесс будет вести судья Юрий Печерница.