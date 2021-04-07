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Суды Происшествия

Алексей Балакирев, бросивший гранату в жену и полицейских, пытается обжаловать приговор

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарец Алексей Балакирев, получивший 15 лет лишения свободы за покушение на убийство жены, посягательство на жизнь полицейских и незаконное хранение взрывных устройств, подал апелляционную жалобу на приговор. Об этом сообщили в суде.

Напомним, вечером 27 июля пьяный Балакирев пришел к жене в квартиру на ул. Буянова, поссорился с женщиной и избил ее. Соседи вызвали полицию. Когда правоохранители входили в квартиру, мужчина бросил в них гранату. Один из правоохранителей закрыл собой потерпевшую. Из-за взрыва женщина и стражи порядка получили травмы.

23 марта Самарский областной суд признал Балакирева виновным в незаконном хранении двух взрывных устройств, покушении на убийство жены и посягательстве на жизнь правоохранителей. По совокупности преступлений мужчине назначили 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 50 тыс. рублей.

5 апреля Алексей Балакирев подал в областной суд апелляционную жалобу на приговор. Если после изучения жалобе дадут ход, она будет направлена на рассмотрение в Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции, который находится в Нижнем Новгороде.

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