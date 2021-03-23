15 лет колонии получил самарец, бросивший гранату в жену и полицейских

Во вторник, 23 марта, Самарский областной суд вынес приговор Алексею Балакиреву, кинувшему гранату в свою жену и правоохранителей.

Мужчину приговорили к 15 годам колонии строгого режима, полутора годам ограничения свободы и штрафу 50 тыс. рублей.

Напомним, вечером 27 июля нетрезвый Балакирев пришел в квартиру к жене на ул. Буянова, поссорился с ней и избил. Из-за шума соседи вызвали полицию. Когда полицейские входили в квартиру, мужчина бросил в них гранату. Один из правоохранителей закрыл собой женщину. Из-за взрыва потерпевшая и стражи порядка получили травмы.

Алексея Балакирева признали виновным в незаконном ношении двух взрывных устройств, покушении на убийство жены и покушении на сотрудников правоохранительных органов.

Потерпевшая Елена Балакирева работает судьей Шестого кассационного суда общей юрисдикции.