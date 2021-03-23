16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
15 лет колонии получил самарец, бросивший гранату в жену и полицейских Самарчанка, обещавшая нужное решение суда за 1,8 млн руб., получила условный срок 74-летнему самарцу, обвиняемому в убийстве сына, запросили шесть лет Самарец, бросивший гранату в жену и полицейских, в суде признал вину и просил прощения Двух экс-инспекторов ГИБДД осудили за взятки в Самаре

Суды Происшествия

15 лет колонии получил самарец, бросивший гранату в жену и полицейских

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 32
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 23 марта, Самарский областной суд вынес приговор Алексею Балакиреву, кинувшему гранату в свою жену и правоохранителей.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

Мужчину приговорили к 15 годам колонии строгого режима, полутора годам ограничения свободы и штрафу 50 тыс. рублей.

Напомним, вечером 27 июля нетрезвый Балакирев пришел в квартиру к жене на ул. Буянова, поссорился с ней и избил. Из-за шума соседи вызвали полицию. Когда полицейские входили в квартиру, мужчина бросил в них гранату. Один из правоохранителей закрыл собой женщину. Из-за взрыва потерпевшая и стражи порядка получили травмы.

Алексея Балакирева признали виновным в незаконном ношении двух взрывных устройств, покушении на убийство жены и покушении на сотрудников правоохранительных органов.

Потерпевшая Елена Балакирева работает судьей Шестого кассационного суда общей юрисдикции.

Гид потребителя

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4