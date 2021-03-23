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Суды Происшествия

Самарец, бросивший гранату в жену и полицейских, признал вину в суде и просил прощения

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском областном суде 23 марта должны вынести приговор Алексея Балакирева, которого обвиняли в покушении на убийство и посягательстве на жизнь правоохранителя.

В своем последнем слове мужчина признал вину и просил прощения у родственников и потерпевших.

Напомним, вечером 27 июля пьяный Балакирев к жене на ул. Буянова, поссорился с ней и избил. Его супруга Елена Балакирева работает судьей Шестого кассационного суда общей юрисдикции. Соседи женщины вызвали полицию. Когда правоохранители входили в квартиру, мужчина бросил в них гранату.

Полицейский закрыл собой женщину. Из-за взрыва потерпевшая и стражи порядка получили травмы.

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