Самарец, бросивший гранату в жену и полицейских, признал вину в суде и просил прощения

В Самарском областном суде 23 марта должны вынести приговор Алексея Балакирева, которого обвиняли в покушении на убийство и посягательстве на жизнь правоохранителя.
В своем последнем слове мужчина признал вину и просил прощения у родственников и потерпевших.
Напомним, вечером 27 июля пьяный Балакирев к жене на ул. Буянова, поссорился с ней и избил. Его супруга Елена Балакирева работает судьей Шестого кассационного суда общей юрисдикции. Соседи женщины вызвали полицию. Когда правоохранители входили в квартиру, мужчина бросил в них гранату.
Полицейский закрыл собой женщину. Из-за взрыва потерпевшая и стражи порядка получили травмы.