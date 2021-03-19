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Суды Происшествия

Для Алексея Балакирева, бросившего гранату в полицейских, запросили 17 лет "строгача"

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 18 марта, в Самарском областном суде прошли прения по уголовному делу Алексея Балакирева, обвиняемого в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ), в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ) и в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

Представитель гособвинения просил назначить мужчине 17 лет заключения. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Самарской области.

Напомним, по версии следствия, вечером 27 июля пьяный Балакирев пришел в квартиру к жене на ул. Буянова, поссорился с ней и избил. Его супруга Елена Балакирева работает судьей Шестого кассационного суда общей юрисдикции. Взволнованные соседи тогда вызвали полицию. Когда правоохранители входили в квартиру, мужчина бросил в них гранату. Один из полицейских закрыл собой женщину. Из-за взрыва потерпевшая и стражи порядка получили травмы различной степени тяжести. В итоге дебошира, уже державшего в руках вторую гранату, обезвредили.

На место происшествия приехала группа разминирования ОМОН. Взрывотехники осмотрели и обезвредили боевую гранату Ф-1, которую Балакирев планировал кинуть.

Сейчас уголовное дело рассматривает Самарский областной суд. На состоявшихся сегодня прениях представитель гособвинения - первый зампрокурора Самарской области Игорь Харитонов просил назначить Балакиреву 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 50 тыс. руб. и ограничением свободы после освобождения на срок полтора года.

Какое наказание изберет суд, будет известно при оглашении приговора.

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