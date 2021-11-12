Пенсионерка из Самары отдала мошенникам 100 тыс. руб., чтобы спасти дочь "из беды"

Жительница Самары — 85-летней пенсионерке — на мобильный телефон позвонил незнакомец, представившись сотрудником полиции из другого региона. Мужчина сообщил о том, что в отношении ее дочери возбуждено уголовное дело и для того, "чтобы решить вопрос", необходимо заплатить деньги.

Также собеседник рассказал о плохом состоянии здоровья ее дочери. Спустя некоторое время по адресу проживания пенсионерки пришел незнакомый молодой человек, которому она передала 100 тыс. рублей.

После этого женщина узнала, что с дочерью все в порядке. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Самарской области.