Николай Ренц: "Если бы была сейчас возможность вакцинировать внуков, я бы ни минуты не сомневался"

Глава Тольятти Николай Ренц высказался в эфире федерального канала "Мир 24" о вакцине от COVID-19 для детей, которая сейчас тестируется НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи.
"Вакцина так просто, так правильно и качественно сделана. Если бы была сейчас возможность вакцинировать внуков, я бы ни минуты не сомневался", — заявил Николай Ренц.
Отметим, что в первом этапе клинических испытаний вакцины, получившей название "Спутник М", уже приняли участие подростки в возрасте от 12 до 17 лет — 56 мальчиков и 43 девочки. По информации федерального канала, это фактически тот же "Спутник V", но с концентрацией в 10 раз меньше.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.