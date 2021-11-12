Николай Ренц: "Если бы была сейчас возможность вакцинировать внуков, я бы ни минуты не сомневался"

Глава Тольятти Николай Ренц высказался в эфире федерального канала "Мир 24" о вакцине от COVID-19 для детей, которая сейчас тестируется НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи.

"Вакцина так просто, так правильно и качественно сделана. Если бы была сейчас возможность вакцинировать внуков, я бы ни минуты не сомневался", — заявил Николай Ренц.

Отметим, что в первом этапе клинических испытаний вакцины, получившей название "Спутник М", уже приняли участие подростки в возрасте от 12 до 17 лет — 56 мальчиков и 43 девочки. По информации федерального канала, это фактически тот же "Спутник V", но с концентрацией в 10 раз меньше.