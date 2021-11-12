В Самарской области поймали браконьера, который устроил охоту на бобра

8 ноября 2021 года специалист Южного территориального отдела департамента охоты и рыболовства Самарской области совместно с заместителем директора охотничьего хозяйства "Приволжское" и егерями задержал мужчину, пытавшегося скрыться на мотолодке. Об этом сообщили в областном департаменте охоты и рыболовства.
"У гражданина обнаружили охотничье огнестрельное оружие TOZ — 99L калибра 22 LR без разрешения на добычу охотничьих ресурсов и путевки", — отмечается в сообщении.
При осмотре мотолодки были обнаружены две незаконно добытых бобра.
По данному факту сотрудниками полиции О МВД России по Приволжскому району проводится проверка.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.