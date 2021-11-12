В Самарской области поймали браконьера, который устроил охоту на бобра

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8 ноября 2021 года специалист Южного территориального отдела департамента охоты и рыболовства Самарской области совместно с заместителем директора охотничьего хозяйства "Приволжское" и егерями задержал мужчину, пытавшегося скрыться на мотолодке. Об этом сообщили в областном департаменте охоты и рыболовства.