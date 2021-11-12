В этом году в Самаре преобразились свыше 66 км дорог

Дорожно-строительный сезон в Самаре подошел к концу. Все задачи выполнены, муниципальные контракты исполнены. Представители профильных служб совершили объезд важнейших отремонтированных объектов и озвучили итоги работ в сезоне-2021.

Реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, уделяется особое внимание. Именно благодаря этой инициативе в областной столице по итогам текущего года преобразились более 66 км дорог, включая почти треть — сверх плана. Список из 64 участков формировался с учетом пожеланий жителей и предписаний надзорных органов. Напомним, что главной целью дорожного нацпроекта является создание качественной, удобной и надежной транспортной инфраструктуры, доступной всем, а также снижение количества очагов аварийности.

57 участков автомобильных дорог обновили методом больших "карт". В числе первых — улица Вольская, на ней находятся учебные и медицинские учреждения, в том числе Самарская городская клиническая больница № 2 им. Н. А. Семашко.

"Раньше здесь были выбоины, а сейчас отремонтировали проезжую часть, ездить стало гораздо легче, пробок меньше. Дорога в хорошем состоянии, особенно ощутили это, наверное, водители "Скорой помощи" — они здесь ездят постоянно. Стало больше и парковочных карманов для посетителей больницы, которые спешат на прием", — поделился впечатлениями автолюбитель Валерий Пименов.

Помимо ремонта покрытия проезжей части, здесь совместно с сотрудниками ГИБДД был разработан комплекс мер для организации дорожного движения, в том числе по устройству островков безопасности на пересечении улиц Вольской и Калинина.

"Дорога существует не только для автомобилистов. Наша задача — максимально обезопасить процесс выхода пешеходов на проезжую часть. Островки безопасности исключают возможность разворота автомобиля непосредственно на пешеходном переходе, а также разделяют транспортные потоки и позволяют пешеходам безопасно дождаться разрешающего сигнала светофора и завершить переход проезжей части", — пояснил заместитель руководителя Управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Сергей Панферов.

На всю ширину проезжей части обновили и Ракитовское шоссе на участке от Московского шоссе до улицы Магистральной, включая путепровод "Ракитовский". Данный объект находился на особом контроле — горожане просили о скорейшем приведении его в порядок. Около 60 тысяч квадратных метров автодороги претерпели изменения — использовалась высокопрочная асфальтобетонная смесь ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем.

"Эта дорога прошла все проверки качества, работы выполнены в соответствии с ГОСТами и СНИПами, замечаний не возникло. После укладки асфальтобетонной смеси была нанесена разметка — сейчас дорога полностью удобна и безопасна для передвижения транспорта", — уточнил Сергей Панферов.

У обновленной проезжей части теперь прочный каркас, также здесь были заменены люки смотровых колодцев и устроена ливневая канализация.

"Раньше здесь была очень напряженная дорожная обстановка. Проезжая часть была разбита, постоянно останавливались фуры, количество аварий увеличивалось. После ремонта дорога заметно разгрузилась, мне стало намного легче добираться до работы", — рассказал автолюбитель Вячеслав Грищенков.

Подчеркнем, что применение самых современных материалов и новейших технологий является одним из основных требований при реализации дорожного нацпроекта.

"Новые смеси были использованы не только на проезжей части дорог, но и в трамвайном межпутье — это, к примеру, литая асфальтобетонная смесь ЛА11ВТ, а при устройстве тротуаров — асфальтобетонная смесь А5ВЛ. Мы ожидаем повышения эксплуатационных характеристик и, соответственно, увеличения срока службы объектов", — отметил директор МБУ г. о. Самара "Дорожное хозяйство" Шамиль Халиуллов.

Улицы приводили в нормативное состояние и "картами", и комплексно — ремонтировали не только дорожное полотно, но и тротуары, а также заменяли бортовые камни, придорожные плиты, выставляли люки смотровых колодцев на проектную отметку и благоустраивали газоны.

Так, в этом году завершилось преображение улиц Ленинской и Арцыбушевской — работы произвели в рамках двухгодичного муниципального контракта.

Теперь готовой транспортной инфраструктурой, отвечающей всем требованиям, может похвастаться и Самарский филиал Третьяковской галереи. Ведущие к нему проспект Масленникова и улица Луначарского комплексно благоустроены.

А в Куйбышевском районе новый облик обрела улица Егорова.

Одну из основных транспортных магистралей, соединяющая Заводское шоссе, Ново-Садовую и Московское шоссе — проспект Кирова начали обновлять еще в апреле. Здесь за сезон выполнен колоссальный объем работ.

"Комплексный ремонт производили в границах улиц Заводского шоссе и Победы, а до улицы Стара-Загора уложили большие "карты". Таким образом, благодаря основным работам, с которыми подрядная организация справилась с опережением графика, и дополнительным работам объект существенно изменился", — обратил внимание Шамиль Халиуллов.

Также масштабными работами была охвачена в этом сезоне и Пятая просека. В целях поддержания транспортной структуры района, а также для обеспечения беспрепятственного подъезда к новой школе дорожные службы провели целый комплекс мероприятий: от ремонта проезжей части до обновления средств организации дорожного движения.

Подчеркнем, что общественный контроль сопровождает все этапы проведения работ, в том числе и приемку.

"Я считаю, что нацпроект "Безопасные качественные дороги" городу и региону в целом очень нужен. Мы не должны забывать о том, что большая часть финансирования идет из федерального центра, такого объема средств нет ни в городе, ни в области. Именно дорожный нацпроект дал городу возможность масштабного обновления улично-дорожной сети", — подчеркнул эксперт регионального штаба Общероссийского народного фронта в Самарской области Сергей Лушин.

Одной из ключевых задач нацпроекта является создание комфортной и безопасной среды, в том числе для маломобильных групп населения и граждан с ограниченными возможностями здоровья. Повышенное внимание — пандусам и тактильным плиточным элементам. В частности, для слабовидящих горожан на улице Арцыбушевской появилась ярко-желтая полиуретановая плитка возле остановочных павильонов, а двухцветные пешеходные переходы на проспекте Масленникова дополнительно оснащены новыми пандусами из трапециевидного камня. Это облегчит передвижение маломобильного населения, а также родителей с детскими колясками. Подобные пандусы есть в Москве и Санкт-Петербурге. С этого года они впервые появились и в Самаре. Также подрядчики позаботились о монтаже пешеходных направляющих ограждений и светофорных объектов. Например, несколько новых светофоров и информационных табло помогают регулировать движение в районе пересечения улиц Физкультурной и Краснодонской и на многих других перекрестках.

Свежая разметка в этом году появилась на всех отремонтированных участках. Дорожные службы нанесли и продольную, и поперечную разметку — осевые и разделительные стоп-линии, и, что немаловажно, "Осторожно, дети!". Предпочтение отдается самым долговечным материалам — термопластику и холодному двухкомпонетному пластику. При нанесении высокотехнологичные материалы, перемешиваясь со стеклошариками, обеспечивают высокий светоотражающий эффект в ночное время суток, тем самым повышая безопасность дорожного движения.

В заключение отметим, что увеличение протяженности улично-дорожной сети, находящейся в нормативном состоянии, и значительное снижение количества мест концентрации ДТП являются важными критериями, по которым оценивается эффективность работ на средства нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Совсем скоро итоги работ в рамках дорожной деятельности будут подведены во всех регионах. В предыдущие годы Самарская область отмечалась в числе лучших, заслуживая дополнительного финансирования отрасли.