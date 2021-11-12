Армен Бенян рассказал о выходе Самарской области на плато по заболеваемости коронавирусом

Министр здравоохранения Армен Бенян рассказал в прямом эфире из Центра управления регионом Самарской области о сроках выхода Самарской области на плато по заболеваемости коронавирусом. По его словам, за последнюю неделю общее количество вновь появляющихся пациентов наконец-то стабилизировалось.
"В первую неделю нерабочих дней мы наблюдали снижение, потом в течение прошлой недели заболеваемость стабилизировалось. Для нас очень показательна будет нынешняя неделя, потому что люди вышли на работу, дети пошли в школу... Посмотрим, как развернется ситуация, подтвердятся ли наши предположения, что это плато. Нам важна объективизация", - уточнил Армен Бенян.
В соцсетях просят объяснить противоречие: почему при снижении заболеваемости Самарская область по-прежнему держится на четвертом месте в рейтинге COVID-19 по РФ? Министр ответил, что в регионе существенно изменились подход к диагностике и ее качество. Если в первую и вторую волну тестирование выявляло 4-6% заболевших, то теперь эта цифра увеличилась до 15-20%.
"Основным эффектом нерабочих дней стало уменьшение заболевших почти в 1,5 раза. Сейчас таких пациентов насчитывается четыре-пять тысяч. Но, учитывая, что тестирование мы проводим всем, а тех, у кого тест отрицателен, мы стали проверять повторно, - мы повысили охват тестирования и качество тестирования. Отсюда и возникает кажущееся противоречие - вновь выявленных случаев коронавирусной инфекции пока не становится меньше, при том что общее количество пациентов, которые находятся на лечении одновременно, и количество вновь выявляемых случаев ежедневно существенно уменьшились", - подчеркнул министр.
Также Армен Бенян рассказал, что сегодня главным критерием в работе региональной медицины служит количество свободных коек. До начала нерабочих дней в резерве были около 500 свободных мест, а сейчас их уже 1700. Общее количество коек в ковидных стационарах - 8,5 тысячи.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.