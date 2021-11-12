Армен Бенян рассказал о выходе Самарской области на плато по заболеваемости коронавирусом

Министр здравоохранения Армен Бенян рассказал в прямом эфире из Центра управления регионом Самарской области о сроках выхода Самарской области на плато по заболеваемости коронавирусом. По его словам, за последнюю неделю общее количество вновь появляющихся пациентов наконец-то стабилизировалось.

"В первую неделю нерабочих дней мы наблюдали снижение, потом в течение прошлой недели заболеваемость стабилизировалось. Для нас очень показательна будет нынешняя неделя, потому что люди вышли на работу, дети пошли в школу... Посмотрим, как развернется ситуация, подтвердятся ли наши предположения, что это плато. Нам важна объективизация", - уточнил Армен Бенян.

В соцсетях просят объяснить противоречие: почему при снижении заболеваемости Самарская область по-прежнему держится на четвертом месте в рейтинге COVID-19 по РФ? Министр ответил, что в регионе существенно изменились подход к диагностике и ее качество. Если в первую и вторую волну тестирование выявляло 4-6% заболевших, то теперь эта цифра увеличилась до 15-20%.

"Основным эффектом нерабочих дней стало уменьшение заболевших почти в 1,5 раза. Сейчас таких пациентов насчитывается четыре-пять тысяч. Но, учитывая, что тестирование мы проводим всем, а тех, у кого тест отрицателен, мы стали проверять повторно, - мы повысили охват тестирования и качество тестирования. Отсюда и возникает кажущееся противоречие - вновь выявленных случаев коронавирусной инфекции пока не становится меньше, при том что общее количество пациентов, которые находятся на лечении одновременно, и количество вновь выявляемых случаев ежедневно существенно уменьшились", - подчеркнул министр.

Также Армен Бенян рассказал, что сегодня главным критерием в работе региональной медицины служит количество свободных коек. До начала нерабочих дней в резерве были около 500 свободных мест, а сейчас их уже 1700. Общее количество коек в ковидных стационарах - 8,5 тысячи.