Открытие Private Banking запустил "Налоговый сheck up" для состоятельных клиентов

Открытие Private Banking — подразделение банка "Открытие" по работе с состоятельными клиентами — предлагает пройти Налоговый сheck up.

Благодаря новой услуге клиенты смогут провести аудит структуры активов и доходов на предмет налоговых и валютных рисков, получить рекомендации по устранению выявленных рисков, понять сроки уплаты своих налогов, заказать услугу по подготовке и подаче налоговой декларации.

Чтобы воспользоваться бесплатной услугой Налоговым check-up, клиент прайвета может обратиться к персональному банкиру для назначения встречи с юристом. Юрист проводит с клиентом встречу, разъясняя налоговые обязанности по российскому законодательству. По итогам встречи клиент получает памятку с выводами о его налоговых обязанностях и экспертные рекомендации юриста.

Расширенная версия Налогового cheсk-up проводится по запросу клиента. Этот вариант включает детальный анализ ситуации клиента с изучением всех необходимых документов и подготовку персонального заключения о корректности исполнения требований налогового и валютного законодательства.

Для проведения Налогового check-up в отношении доходов, полученных в 2021 году, можно воспользоваться новой услугой до февраля 2022 года.

Также клиентам Открытие Private Banking стали доступны налоговый календарь на 2021–2022 год с важными датами, памятка по налогообложению активов, дайджест актуальных новостей для клиентов, sms- и email — напоминания о важных налоговых событиях.

Подробности о новой услуге можно узнать у персонального банкира.