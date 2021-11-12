Открытие Private Banking запустил "Налоговый сheck up" для состоятельных клиентов

Открытие Private Banking — подразделение банка "Открытие" по работе с состоятельными клиентами — предлагает пройти Налоговый сheck up.
Благодаря новой услуге клиенты смогут провести аудит структуры активов и доходов на предмет налоговых и валютных рисков, получить рекомендации по устранению выявленных рисков, понять сроки уплаты своих налогов, заказать услугу по подготовке и подаче налоговой декларации.
Чтобы воспользоваться бесплатной услугой Налоговым check-up, клиент прайвета может обратиться к персональному банкиру для назначения встречи с юристом. Юрист проводит с клиентом встречу, разъясняя налоговые обязанности по российскому законодательству. По итогам встречи клиент получает памятку с выводами о его налоговых обязанностях и экспертные рекомендации юриста.
Расширенная версия Налогового cheсk-up проводится по запросу клиента. Этот вариант включает детальный анализ ситуации клиента с изучением всех необходимых документов и подготовку персонального заключения о корректности исполнения требований налогового и валютного законодательства.
Для проведения Налогового check-up в отношении доходов, полученных в 2021 году, можно воспользоваться новой услугой до февраля 2022 года.
Также клиентам Открытие Private Banking стали доступны налоговый календарь на 2021–2022 год с важными датами, памятка по налогообложению активов, дайджест актуальных новостей для клиентов, sms- и email — напоминания о важных налоговых событиях.
Подробности о новой услуге можно узнать у персонального банкира.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.