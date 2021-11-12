В Самаре в качестве возможного единого пункта вакцинации рассматривают Дворец спорта

Среди претендентов на проведение массовой вакцинации также значатся выставочный центр "Экспо-Волга" и медицинский колледж имени Ляпиной. Об этом в прямом эфире из Центра управления регионом Самарской области рассказал министр здравоохранения Армен Бенян.
"Мы рассматриваем три новых локации. Руководство Дворца спорта и министерство спорта готовы предоставить его для марафона вакцинации. Вторая площадка - это ВЦ "Экспо-Волга" и третья - колледж им. Ляпиной, где учащиеся сейчас занимаются дистанционно", - уточнил министр.
Сейчас в региональном минздраве составляют график марафонов вакцинации. Единые пункты будут работать до тех пор, пока регион не достигнет результата в 80% вакцинированных граждан.
В Самарской области работают 167 пунктов вакцинации, в том числе девять круглосуточно.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.