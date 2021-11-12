В Самаре в качестве возможного единого пункта вакцинации рассматривают Дворец спорта

Среди претендентов на проведение массовой вакцинации также значатся выставочный центр "Экспо-Волга" и медицинский колледж имени Ляпиной. Об этом в прямом эфире из Центра управления регионом Самарской области рассказал министр здравоохранения Армен Бенян.

"Мы рассматриваем три новых локации. Руководство Дворца спорта и министерство спорта готовы предоставить его для марафона вакцинации. Вторая площадка - это ВЦ "Экспо-Волга" и третья - колледж им. Ляпиной, где учащиеся сейчас занимаются дистанционно", - уточнил министр.

Сейчас в региональном минздраве составляют график марафонов вакцинации. Единые пункты будут работать до тех пор, пока регион не достигнет результата в 80% вакцинированных граждан.

В Самарской области работают 167 пунктов вакцинации, в том числе девять круглосуточно.