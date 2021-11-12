Полицейские нашли более килограмма марихуаны у жителя Самарской области

В Похвистневском районе Самарской области 39-летний житель с. Подбельск стал фигурантом уголовного дела о незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД России.

В гараже у мужчины изъяли пакет с более чем килограммом марихуаны. По словам подозреваемого, он хранил наркотик для себя и не собирался сбывать.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ ("Незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере").