Сотрудника ФНС из Самары обвиняют во взяточничестве

Прокуратура Кировского района Самары утвердила обвинение 34-летнему Павлу Синявину. Мужчине вменяют несколько эпизодов получения взяток и шесть эпизодов превышения полномочий. Об этом сообщает районная прокуратура.
По версии следствия, с 2017 по 2020 г. Синявин, работавший замначальника камеральных проверок № 2 ИФНС России по Промышленному району, получал деньги от Регины Андреевой. За это налоговик незаконно вносил в электронную базу сведения об отсутствии задолженности по транспортному налогу у разных людей. Всего обвиняемый получил 348 тыс. рублей.
При этом шесть эпизодов внесения ложных сведений квалифицировали как превышение полномочий. Нанесенный государству ущерб составил более 928 тыс. рублей.
Помимо уголовного обвинения районная прокуратура подала иск на возмещение ущерба.
Последние комментарии
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?