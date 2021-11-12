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Преступления Происшествия

Сотрудника ФНС из Самары обвиняют во взяточничестве

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Кировского района Самары утвердила обвинение 34-летнему Павлу Синявину. Мужчине вменяют несколько эпизодов получения взяток и шесть эпизодов превышения полномочий. Об этом сообщает районная прокуратура.

По версии следствия, с 2017 по 2020 г. Синявин, работавший замначальника камеральных проверок № 2 ИФНС России по Промышленному району, получал деньги от Регины Андреевой. За это налоговик незаконно вносил в электронную базу сведения об отсутствии задолженности по транспортному налогу у разных людей. Всего обвиняемый получил 348 тыс. рублей.

При этом шесть эпизодов внесения ложных сведений квалифицировали как превышение полномочий. Нанесенный государству ущерб составил более 928 тыс. рублей.

Помимо уголовного обвинения районная прокуратура подала иск на возмещение ущерба.

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