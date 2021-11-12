Прокуратура: самарское ТТУ не выплатило сотрудникам более 6 млн руб. премии

Прокуратура Самары возбудила административные дела в отношении руководителя МП ТТУ и юридического лица.

Ранее надзорное ведомство обнаружило, что руководство предприятия не выплатило более чем 500 работникам премию на общую сумму более 6 млн рублей. По мнению прокуратуры, ТТУ скорректировало план основных показателей и незаконно уменьшило размер оплаты труда.

В интересах 65 человек, обратившихся в прокуратуру, поданы иски о взыскании невыплаченной премии.