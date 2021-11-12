Прокуратура: самарское ТТУ не выплатило сотрудникам более 6 млн руб. премии

Прокуратура Самары возбудила административные дела в отношении руководителя МП ТТУ и юридического лица.
Ранее надзорное ведомство обнаружило, что руководство предприятия не выплатило более чем 500 работникам премию на общую сумму более 6 млн рублей. По мнению прокуратуры, ТТУ скорректировало план основных показателей и незаконно уменьшило размер оплаты труда.
В интересах 65 человек, обратившихся в прокуратуру, поданы иски о взыскании невыплаченной премии.
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Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.