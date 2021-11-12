Спектакль САТОБ "Бал-маскарад" получил три национальные оперные премии "Онегин"

В четверг, 11 ноября, на сцене Михайловского театра в Санкт–Петербурге были объявлены лауреаты VI национальной оперной премии "Онегин". Самарский академический театр оперы и балета был удостоен премии во всех трех номинациях, с которыми он прошел в шорт-лист.

Всего оргкомитет премии рассмотрел в этом году 98 заявок от 25 театров России.

Заслуженная артистка Самарской области Татьяна Ларина получила "Онегина" в номинации "Примадонна" за партию Амелии в опере Джузеппе Верди "Бал-маскарад"; Владислав Сулимский из Мариинского театра — в номинации "Гость" за партию Ренато; "Бал-маскарад" (премьерный спектакль, в котором участвовали: Иван Гынгазов, Татьяна Ларина, Владислав Сулимский, Агунда Кулаева, Ирина Янцева, Георгий Шагалов, Владимир Медведев и другие) — в номинации "Состав".

Напомним, "Бал-маскарад" был долгожданной премьерой самарского театра, перенесенной на год из-за пандемии. Премьерные спектакли состоялись 24 и 25 апреля 2021. Дирижер-постановщик — художественный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета Евгений Хохлов, режиссер-постановщик — Филипп Разенков, художник-постановщик — Эрнст Гейдебрехт, художник по костюмам — Татьяна Ногинова, художник по компьютерной графике — Владимир Поротькин, хормейстер-постановщик — главный хормейстер театра Максим Пожидаев, хореограф-постановщик — Алина Мустаева.

Самарский театр оперы уже не в первый раз попадает в фокус главной оперной премии страны: в 2020 году статуэтку получил Анатолий Невдах за роль Труффальдино в опере "Любовь к трем апельсинам".

Стоит отметить, что Самарская область — один из лидеров по темпам изменений, происходящих в сфере культуры. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, являясь руководителем комиссии Госсовета по направлению "Культура", уделяет особое внимание развитию данной сферы в регионе.