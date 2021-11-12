Порядка 141,4 тыс. контейнеров ДФЭ перевезли по Куйбышевской железной дороге с начала года

С января по октябрь 2021 года по Куйбышевской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено порядка 141,4 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 1,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Во внутреннем сообщении отправлено 96,7 тыс. ДФЭ (- 0,5%), в экспортном — 44,7 тыс. ДФЭ (- 2,5%).
Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, за 10 месяцев 2021 года снизилось на 5,8% и составило 80,3 тыс. ДФЭ (перевезено более 1,7 млн тонн грузов, — 5,5%), в том числе:
химикаты и сода — 53,5 тыс. ДФЭ (-8,9% к уровню января-октября 2020 года);
лесные грузы — 8,7 тыс. ДФЭ (+9,9%);
химические и минеральные удобрения — 4,9 тыс. ДФЭ (+5,2%);
остальные и сборные грузы — 2,5 тыс. ДФЭ (-12,6%);
промышленные товары народного потребления — 1,3 тыс. ДФЭ (+13%);
автомобили и комплектующие — 1,3 тыс. ДФЭ (-7,5%);
строительные грузы — 1,3 тыс. ДФЭ (-24,1%);
нефть и нефтепродукты — 1,2 тыс. ДФЭ (+6,3%);
черные металлы –1,1 тыс. ДФЭ (+15,4%);
цветные металлы — 1,1 тыс. ДФЭ (-13%);
метизы — 1 тыс. ДФЭ (-4,8%).
Последние комментарии
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.
Хакимова вводит общественность в заблуждение, с помощью некомпетентных СМИ, не удосужившихся даже прочитать решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.