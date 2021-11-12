Порядка 141,4 тыс. контейнеров ДФЭ перевезли по Куйбышевской железной дороге с начала года

С января по октябрь 2021 года по Куйбышевской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено порядка 141,4 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 1,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Во внутреннем сообщении отправлено 96,7 тыс. ДФЭ (- 0,5%), в экспортном — 44,7 тыс. ДФЭ (- 2,5%).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, за 10 месяцев 2021 года снизилось на 5,8% и составило 80,3 тыс. ДФЭ (перевезено более 1,7 млн тонн грузов, — 5,5%), в том числе:

химикаты и сода — 53,5 тыс. ДФЭ (-8,9% к уровню января-октября 2020 года);

лесные грузы — 8,7 тыс. ДФЭ (+9,9%);

химические и минеральные удобрения — 4,9 тыс. ДФЭ (+5,2%);

остальные и сборные грузы — 2,5 тыс. ДФЭ (-12,6%);

промышленные товары народного потребления — 1,3 тыс. ДФЭ (+13%);

автомобили и комплектующие — 1,3 тыс. ДФЭ (-7,5%);

строительные грузы — 1,3 тыс. ДФЭ (-24,1%);

нефть и нефтепродукты — 1,2 тыс. ДФЭ (+6,3%);

черные металлы –1,1 тыс. ДФЭ (+15,4%);

цветные металлы — 1,1 тыс. ДФЭ (-13%);

метизы — 1 тыс. ДФЭ (-4,8%).