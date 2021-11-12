Банк "Открытие": высокая инфляция в США не спровоцирует распродажу российских активов

Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие":
"Курс доллара вчера обновил максимум на мировом рынке с июля 2020 года, составив 95,2 п. Это происходит на фоне рекордной инфляции в США, где годовые темпы роста цен достигли 6,2% — максимума с 1991 года.
Наблюдаемый всплеск инфляции в значительной степени вызван ростом цен на локальных рынках. Это произошло в результате продолжения роста мировых цен на сельхозпродукцию, сохранения дефицита электронных компонент и других дисбалансов, вызванных ограничениями на международную миграцию рабочей силы. При этом с исключением влияния цен на продовольствие и энергоносители наблюдаемое ускорение инфляции становится не столь очевидным. Так, с конца августа инфляция в США по индексу CPI выросла c 5,3% г/г до 6,2%, однако по индексу Core PCE — основного для принятия решения ФРС — остался без изменения на уровне 3,6% по итогам сентября (3,7-3,8% на конец октября по оценкам "Открытие Research"). В Еврозоне индекс инфляции по индексу CPI ускорился с 3% до 4,1%, однако по индексу Core CPI он остается существенно ниже и вырос с 1,6% до 2,1%. В России инфляция ускорилась с 6,7% до 8,1% г/г, однако с исключением продовольствия и товаров/услуг с регулируемыми государством ценами рост цен ускорился лишь с 6,4% до 6,7%. Важно, что после снятия всех эпидемических ограничений, ограничивающих международную миграцию рабочей силы, конкуренция за рабочие места в сфере услуг вырастет, и с учетом постепенного ужесточения политики центральными банками темпы инфляции в 2022 году скорее всего замедлятся.
Это может остановить инвесторов от ухода из развивающихся стран, но в условиях стабильного курса рубля распродажа российских активов и так маловероятна. Этому способствуют высокие цены на нефть и газ, рост физических объемов их экспорта, сезонное снижение импорта в начале года. С учетом высокого уровня ставок российский рынок сильно защищен от оттока капитала с развивающихся рынков, чему уже есть подтверждение. Ослабление валют развивающихся рынков к доллару происходит с июля 2021 г., в то время как рубль укрепляется. В результате спред рубля к корзине валют развивающихся рынков снизился с июля более чем на 10% — до уровня начала 2020 г., до начала пандемии.
При этом интервенции Минфина лишь частично снижают приток валюты от торговых операций, ограничивая потенциал и скорость укрепления рубля, однако с учетом продолжения роста цен и сезонного снижения импорта в начале года сальдо торгового баланса продолжит обновлять максимумы, а потому само укрепления рубля операции Минфина вряд ли остановят. По оценке "Открытие Research", рубль в конце 2021 — начале 2022 г. может опуститься ниже 70 рублей за доллар".
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.