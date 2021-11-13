Молодой самарец украл косметику из аптеки

В Самаре 18-летний парень, уже имеющий судимости за незаконный оборот наркотиков, кражи и грабеж, стал фигурантом уголовного дела об ограблении аптеки. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В одной из аптек в Красноглинском районе с прилавка украли косметику на сумму около 1 тыс. рублей.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что около 13:00 подозреваемый зашел в магазин с приятелем. Он долго ходил по торговому залу, затем подошел к кассе, оплатил незначительную покупку и направился к выходу. По дороге парень схватил несколько упаковок косметики. Сотрудники аптеки безуспешно пытались остановить грабителя.

Через несколько дней молодого человека задержали. Он полностью признал вину и рассказал, успел продать косметику случайному прохожему за 400 рублей.