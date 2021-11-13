Молодой самарец украл косметику из аптеки

В Самаре 18-летний парень, уже имеющий судимости за незаконный оборот наркотиков, кражи и грабеж, стал фигурантом уголовного дела об ограблении аптеки. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В одной из аптек в Красноглинском районе с прилавка украли косметику на сумму около 1 тыс. рублей.
Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что около 13:00 подозреваемый зашел в магазин с приятелем. Он долго ходил по торговому залу, затем подошел к кассе, оплатил незначительную покупку и направился к выходу. По дороге парень схватил несколько упаковок косметики. Сотрудники аптеки безуспешно пытались остановить грабителя.
Через несколько дней молодого человека задержали. Он полностью признал вину и рассказал, успел продать косметику случайному прохожему за 400 рублей.
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Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
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