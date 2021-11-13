В Самарской области спасли пятерых рыбаков с утонувшей лодки

В Приволжском районе Самарской области 12 ноября помощь спасателей потребовалась пяти рыбакам. Об этом сообщает региональная ПСС.

В 21:11 сотрудникам ПСО Октябрьска поступил вызов о том, что на острове около пос. Гаркино утонула лодка пятерых рыбаков.

На поиски мужчин отправили спасательное судно. В 00:16 всех пострадавших доставили на берег. Медицинская помощь им не потребовалась.