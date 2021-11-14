"Крылья Советов" обыграли "Химки"

В воскресенье, 14 ноября, в Новогорске "Крылья Советов" в товарищеском матче сыграли с "Химками".
Самарцы победили со счетом 4:0.
Сегодня "Крылья" вернутся в Самару. 20 ноября они встретятся дома с "Урала".
В воскресенье, 14 ноября, в Новогорске "Крылья Советов" в товарищеском матче сыграли с "Химками".
Самарцы победили со счетом 4:0.
Сегодня "Крылья" вернутся в Самару. 20 ноября они встретятся дома с "Урала".
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Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?