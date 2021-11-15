В Самаре погибла упавшая с крыши девочка-подросток

В воскресенье, 14 ноября, около 18:00 с крыши 12–этажного дома по ул. Советской Армии, 121, в Самаре упала 16-ти летняя девушка, сообщает один из пабликов в соцсети.

По словам очевидцев происшествия, трое подружек, якобы, приехали на крышу из другого района для того, чтобы сделать селфи. Одна из них, возможно, села на кромку фасада дома ногами вниз, чтобы сфотографироваться, и когда попыталась встать на нее обратно, не удержалась и упала на детскую площадку. В это время в соседний подъезд приехала скорая помощь. Очевидцы обратились к врачам, чтобы они помогли упавшей девушке. Но она погибла на месте.

В Следственном управлении Следственного комитета по Самарской области samara.kp.ru сообщили, что по факту случившего уже проводится работа.