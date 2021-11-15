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Доставка дебетовых карт для новых клиентов ПСБ стала еще быстрее

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ расширил возможности удаленного обслуживания новых клиентов — теперь доставка дебетовых карт стала еще быстрее и удобнее. Карта будет направлена в доставку на следующий день после оформления заказа и передана клиенту в удобное время.

Заказать доставку карты можно в мобильном приложении, на сайте банка или в сети интернет, указав город и удобный адрес доставки. Для получения карты при себе клиенту достаточно иметь паспорт.

"Теперь получить банковскую карту можно гораздо быстрее и без визита в офис. Услуга является бесплатной для новых клиентов и в настоящее время доступна в Москве, Казани, Челябинске, Омске, Самаре, Краснодаре и Ярославле. В скором времени воспользоваться бесплатной доставкой карты смогут жители еще 27 регионов России. Мы уверены, что этот сервис будет широко востребован нашими клиентами, особенно в условиях текущей эпидемиологической ситуации" — отметила директор департамента цифрового розничного бизнеса Юлия Михайловская.

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