Банк "Открытие": россияне слабо информированы о ЕSG, но активно поддерживают ценности "зеленой экономики"

Понятие ESG или "устойчивое развитие" хорошо знают только 8% россиян как в крупных городах, так и в малых. При этом более трех четвертей наших соотечественников (77,5%) считают важным развитие бизнеса в соответствии с нормами ESG-экологии, социальной ответственности и эффективного прозрачного корпоративного управления. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие" к Форуму инновационных и финансовых технологий "Финополис-2021".

Отношение населения к экологической и благотворительной деятельности:

65% участников опроса принимают участие в благотворительной деятельности. Из них две трети делают это раз в полгода и реже. Регулярно (раз в 1-3 месяца) в благотворительных акциях участвует около 35% опрошенных. Главные направления благотворительности компаний — помощь оказывают больным детям (53%), здравоохранение (28%), экология (20%).

Экологическую обстановку в стране и своем населенном пункте россияне оценивают достаточно низко — в среднем на 2,6 балла по пятибалльной шкале.

Наиболее актуальными проблемами, связанными с экологией, респонденты считают загрязнение окружающей среды (4,3 балла по пятибалльной шкале) и обезлесение (4,2).

Более половины опрошенных заявили, что сами так или иначе заботятся об экологии. Чаще всего в качестве такой заботы они называли умеренное потребление — покупку только самого необходимого (62%), умеренное потребление электроэнергии (60%) и воды (58%). 60% используют многоразовые сумки при посещении магазинов.

При этом менее половины участников опроса заявили об ответственном подходе к разделению мусора и переработке отходов (бумаги, батареек, стекла, пластика).

19% участников опроса при выборе товара, продукции смотрят на социальную и экологическую активность компании как на один из критериев. На это чаще ориентируются женщины (23%), чем мужчины (16%).

Оценка участниками опроса деятельности компаний-работодателей в части ESG-развития:

При выборе работодателя большинство россиян руководствуются традиционными критериями — уровнем зарплаты (78%) и легальным наймом на работу в соответствии с законодательством (50%). ESG-факторы (social) важны для трети аудитории. При этом экологические и благотворительные инициативы компании на выбор работодателя практически не влияют.

Отвечая на вопросы экологической ответственности компаний (E-повестка), 55% опрошенных отметили, что бизнес должен решать экологические проблемы. Среди реальных действий компаний, где они работают, направленных на сохранение окружающей, респонденты называли экономию электроэнергии (48%), переработку использованных товаров (48%) и минимизация использования бумаги в бизнес-процессах (42%).

Наиболее важные направления корпоративной социальной ответственности (S-повестка), по мнению опрошенных — достойные условия труда (92%), охрана здоровья и безопасности сотрудников (86%) и обеспечение карьерного роста (83%).

При этом в рамках текущей деятельности компаний опрошенные выше всего оценили отсутствие дискриминации по расовому и религиозному признаку (64%), достойные условия труда (60%) и охрану здоровья и безопасности сотрудников (59%). Хуже всего оценивается направление, связанное с инвестированием в социальные проекты (15%).

Треть респондентов сообщили, что в их компаниях соблюдается баланс мужчин и женщин в руководстве. При этом 31% респондентов заявляют, что гендерный баланс не соблюдается: в городах с населением 100-500 тысяч человек этот показатель чуть выше — 40%.

Четверть участников опроса (29%) заявили, что в их компаниях женщин в руководстве от 25% до 50%. Еще в четверти компаний (26%) женщины занимают более половины руководящих должностей.

Среди наиболее важных направлений корпоративного управления (G-повестка) респонденты выделили отсутствие взяточничества и коррупции (59%) и обеспечение информационной безопасности (51%). При этом справедливая система вознаграждения топ-менеджмента важна лишь для трети респондентов.

На "отлично" деятельность компании в части корпоративного управления оценила менее трети аудитории. Ниже всего оценивается справедливость вознаграждения топ-менеджмента, наиболее высоко — отсутствие взяточничества и коррупции и обеспечение информационной безопасности.

Примерно две трети участников опроса (63%) считают, что компании, которые следуют принципам ESG, должны иметь налоговые льготы и получать кредиты на более выгодных условиях. 35% россиян против таких льгот- они полагают, что все компании должны быть в равных конкурентных условиях.

*Опрос проведен банком "Открытие" в октябре 2021 г. по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.