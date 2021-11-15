Двух мужчин подозревают в незаконной вырубке леса в Самарской области

В Красноярском районе Самарской области задержали лесорубов-нарушителей, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские разыскали очевидца, который рассказал, что видел на месте вырубки двоих мужчин и даже успел их сфотографировать. В итоге задержали двоих подозреваемых: 26-летнего жителя Оренбургской области и 32-летнего жителя с. Старый Буян. Во дворе второго из них изъяли спиленные клены и дубы, а также КамАЗ, на котором перевозили деревья.

По предварительным данным, местный житель указал нанятому работнику место в лесу, где нужно было спилить 17 деревьев. Сумма ущерба составила свыше 300 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка леса в особо крупном размере"). 32-летнего подозреваемого отправили под домашний арест, а 26-летнего — под стражу.