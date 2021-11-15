Двух мужчин подозревают в незаконной вырубке леса в Самарской области

В Красноярском районе Самарской области задержали лесорубов-нарушителей, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Полицейские разыскали очевидца, который рассказал, что видел на месте вырубки двоих мужчин и даже успел их сфотографировать. В итоге задержали двоих подозреваемых: 26-летнего жителя Оренбургской области и 32-летнего жителя с. Старый Буян. Во дворе второго из них изъяли спиленные клены и дубы, а также КамАЗ, на котором перевозили деревья.
По предварительным данным, местный житель указал нанятому работнику место в лесу, где нужно было спилить 17 деревьев. Сумма ущерба составила свыше 300 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка леса в особо крупном размере"). 32-летнего подозреваемого отправили под домашний арест, а 26-летнего — под стражу.
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Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
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