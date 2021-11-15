В фонтане на ул. Баныккина в Тольятти обнаружили погибшего мужчину

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В понедельник, 15 ноября, очевидцы сообщили в Центр гражданской защиты Тольятти, что в резервуаре фонтана у СК "Кристал" на ул. Баныкина в воде обнаружен труп мужчины. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил директор Центра Апндрей Дербенев.

Фото: Центр гражданской защиты Тольяти